سياسة
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ماكرون يقدم مقترَحا حول ضرائب الوقود لاحتواء الاحتجاجات
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لن يُذعِن لضغوط الاحتجاجات في شوارع البلاد لتغيير سياسة الانتقال إلى استخدام طاقة أكثر نظافة، في حين عرض مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر لأخذ حركة الأسعار العالمية بعين الاعتبار.
ماكرون يقدم مقترَحا حول ضرائب الوقود لاحتواء الاحتجاجات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون / AP
27 نوفمبر 2018

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر، لأخذ حركة الأسعار العالمية بعين الاعتبار، وذلك في مسعى منه لنزع فتيل الاحتجاجات في البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي شابتها أحداث عنف.

جاء ذلك في خطاب لماكرون، الثلاثاء، حول سياسة الطاقة، تحدث فيه عن احتجاجات "السترات الصفراء"، وأصرّ على أنه لن يُذعِن لضغوط العنف في الشوارع لتغيير سياسة الانتقال إلى استخدام طاقة أكثر نظافة.

وفي محاولة لإبداء التعاطف مع غضب الناخبين الذين يعيشون خارج المدن الكبرى في فرنسا، قال ماكرون إنه ينبغي لإدارته أن تكون أكثر ذكاءً في صياغة سياساتها لتفادي إهمال العمال في المناطق الحضرية خارج المدن الكبرى.

وذكر ماكرون أن الشعب الفرنسي لا يمكن أن يطلب خدمات عامة أفضل، ويتوقع في الوقت نفسه ضرائب أقلّ، لكنه أقرّ بأن الزيادة في ضرائب الديزل، التي بدأ سريانها مع ارتفاع أسعار الوقود، سببت أضراراً أكبر من المتوقع.

وأضاف "نحتاج إلى طريقة في العمل تجعل هذه الضرائب أكثر ذكاءً"، وطرح فكرة المراجعة كل ثلاثة أشهر، دون توضيح تفاصيل كيفية تنفيذ ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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