سياسة
2 دقيقة قراءة
السيسي وابن سلمان يتمسكان بمقاطعة قطر دون تنازل عن شروطهما
أعلنت مصر والسعودية، الثلاثاء، تمسكهما بمقاطعة قطر، وعدم تنازلهما عن الشروط التي سبق إعلانها لإنهاء المقاطعة، وذلك إثر لقاء مغلق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
السيسي وابن سلمان يتمسكان بمقاطعة قطر دون تنازل عن شروطهما
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / Reuters
27 نوفمبر 2018

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، "تمسكهما دون تنازل بالشروط التي سبق إعلانها لإنهاء مقاطعة قطر، عقب جلسة مغلقة بينهما"، وفقاً لما نقلته فضائية "العربية" السعودية.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، إلى مصر في زيارة تستمر ليومين ضمن جولة عربية بدأت الخميس الماضي.

وأكّد كل من ولي العهد السعودي والرئيس المصري ضرورة مواجهة التدخلات الإيرانية، وقالت القناة الرسمية السعودية إن السيسي بعث برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكّد فيها التزام بلاده حماية أمن الخليج.

وتأتي زيارة ولي العهد وسط رفض شعبي وصل إلى تونس ومصر والجزائر، بعد توقيع عدد من الصحفيين في مصر عريضة رافضة للزيارة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 حزيران/يونيو 2017، قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، الذي تنفيه الدوحة، وسط تحذيرات عدة دول من تأثير الأزمة على الاستقرار في الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us