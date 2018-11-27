سياسة
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احتجاجات ضد زيارة محمد بن سلمان وسط العاصمة التونسية
شهدت العاصمة التونسية، الثلاثاء، مسيرة  لمئات التونسيين المحتجين ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور تونس يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
احتجاجات ضد زيارة محمد بن سلمان وسط العاصمة التونسية
لافتة تحمل صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبيده منشار بالقرب من مقر نقابة الصحفيين التونسيين في تونس / Reuters
27 نوفمبر 2018

خرج مئات التونسيين، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس رفضاً لزيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك على خلفية اتهامات له بالوقوف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها منظمات مدنية وأحزاب من بينها حزب حراك الإرادة و الحزب الجمهوري والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، من أمام تمثال ابن خلدون وسط العاصمة لتجوب شارع الحبيب بورقيبة.

وعبّرت منظمات نقابية ومدنية وطلابية وأحزاب سياسية تونسية، عن رفضها للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، متهمة إياه بالوقوف وراء مقتل خاشقجي .

وفي وقت متأخر مساء الإثنين، خرج المئات من التونسيين للتنديد بزيارة ولي العهد السعودي وللتعبير عن رفضهم استقباله بسبب "جرائمه في اليمن وتسببه في قتل خاشقجي" حسب تعبيرهم.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين في وقت سابق رئاسة الجمهورية لعدم استقبال محمد بن سلمان، فيما قدم عشرات المحامين التونسيين قضية ضده بتهمة"ارتكاب جرائم الحرب".

وبدأ ابن سلمان بأول جولة خارجية له منذ مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، زار فيها الإمارات والبحرين ومصر منذ الخميس الماضي، فيما تعتبر زيارته المرتقبة لتونس أول زيارة لعضو في الأسرة المالكة السعودية منذ ثورة 2011 التي فر على إثرها الرئيس الأسبق زين العابدين ولجأ إلى السعودية.

مصدر:AA
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