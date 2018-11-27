سياسة
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إنستغرام تطرح لمستخدميها تصميما جديدا
تقوم شركة إنستغرام على تجديد الطريقة التي يتم بها عرض ملفات تعريف المستخدمين، عن طريق تغيير الأزرار والأيقونات داخل التطبيق لمساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل.
إنستغرام تطرح لمستخدميها تصميما جديدا
تصميم جديد لتطبيق  إنستغرام يُطرح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة / AA
27 نوفمبر 2018

أعلنت شركة إنستغرام، الثلاثاء، أنها تُجري اختباراً لتصميم جديد لواجهة الملف الشخصي، سيشمل تغييرات في أحجام وأماكن الأزرار والأيقونات، بطريقة تمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل.

ويشمل التغيير أيقونة المتابعين التي تظهر بشكل أصغر، كما تم تغيير مكانها من الأعلى إلى الأسفل قليلاً، بطريقة تشبه ما قام به تطبيق تويتر.

كما يشمل التصميم الجديد تغييراً لأيقونة الرسائل، إذ أصبح موقعها بجانب أيقونة المتابعين تعلوها الملفات الشخصية وصورة المستخدم في الزاوية العليا اليسرى للواجهة.

وسيحمل التصميم الجديد بعض الاختلافات الدقيقة في كيفية تصفح المستخدمين للتطبيق، دون إحداث تغيير جذريّ على إنستغرام.

وتقوم إنستغرام بإجراء تغييرات في التطبيق باستمرار، من ذلك ما قامت به مؤخراً بإضافة ميزة تقيس الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح التطبيق بهدف الحد من الإدمان على الشبكة الاجتماعية، إلى جانب ما تقوم به في القضاء على الإعجابات والمتابعين المزيفين.

ووفقاً لإنستغرام، فإن مثل هذه التغييرات الطفيفة ستساعد الشبكة الاجتماعية على تقديم تجربة أكثر سلاسة لمستخدميها.

ويُتوقع أن يصل التصميم الجديد للتطبيق إلى المستخدمين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

واجتازت إنستغرام التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2010، مليار مستخدم شهريّاً في يونيو/حزيران 2018.

يذكر أن فيسبوك اشترت إنستغرام مقابل مليار دولار في عام 2012.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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