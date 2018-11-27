دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا إلى حل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار، عقب التوتر الأخير بين البلدين، إثر احتجاز روسيا سفناً حربية أوكرانية خلال عبورها مضيق كيرتش في بحر آزوف.

وقال أردوغان، الثلاثاء، خلال كلمة له في البرلمان "نجدد نداءنا إلى الصديقتين روسيا وأوكرانيا بحل المشاكل عن طريق الحوار، فنحن نريد أن يكون البحر الأسود بحراً للسلام".

وأضاف "نريد أن نرى روسيا وأوكرانيا جنباً إلى جنب، وليس وجهاً لوجه في مرحلة يشهد فيها العالم تهديداً حقيقياً".

وصباح الأحد اندلعت مواجهة بين سفنٍ حربية روسية وأوكرانية في بحر أزوف، قالت فيها روسيا إن سفنها تدخلت ضد السفن الحربية الأوكرانية لدخولها المياه الإقليمية الروسية.

وقال بيان أصدره جهاز الأمن الروسي، الإثنين، إن سفناً حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية مساء الأحد، الأمر الذي تطلب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.

فيما أشارت البحرية الأوكرانية في بيان، إلى أن قارباً تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش في بحر آزوف.

وذكرت البحرية الأوكرانية أن الهجوم أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.

وفي مايو/أيار الماضي، دشنت روسيا جسراً يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/آذار 2014 بشكل أحادي الجانب.