سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى الحوار لحل المشاكل
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا وأوكرانيا بحل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار، عقب احتجاز روسيا سفنا أوكرانية خلال عبورها مضيق كيرتش في بحر آزوف. ودعا أردوغان لأن يكون البحر الأسود بحرا للسلام.
أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا إلى الحوار لحل المشاكل
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
27 نوفمبر 2018

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا إلى حل المشاكل العالقة بينهما عبر الحوار، عقب التوتر الأخير بين البلدين، إثر احتجاز روسيا سفناً حربية أوكرانية خلال عبورها مضيق كيرتش في بحر آزوف.

وقال أردوغان، الثلاثاء، خلال كلمة له في البرلمان "نجدد نداءنا إلى الصديقتين روسيا وأوكرانيا بحل المشاكل عن طريق الحوار، فنحن نريد أن يكون البحر الأسود بحراً للسلام".

وأضاف "نريد أن نرى روسيا وأوكرانيا جنباً إلى جنب، وليس وجهاً لوجه في مرحلة يشهد فيها العالم تهديداً حقيقياً".

وصباح الأحد اندلعت مواجهة بين سفنٍ حربية روسية وأوكرانية في بحر أزوف، قالت فيها روسيا إن سفنها تدخلت ضد السفن الحربية الأوكرانية لدخولها المياه الإقليمية الروسية.

وقال بيان أصدره جهاز الأمن الروسي، الإثنين، إن سفناً حربية أوكرانية حاولت انتهاك الحدود الروسية مساء الأحد، الأمر الذي تطلب تدخل الأسطول البحري، وسفن تابعة للأمن الفيدرالي.

فيما أشارت البحرية الأوكرانية في بيان، إلى أن قارباً تابعا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أطلق النار على سفن حربية أوكرانية عند مضيق كيرتش في بحر آزوف.

وذكرت البحرية الأوكرانية أن الهجوم أسفر عن إصابة 6 جنود، وأن قوات خاصة روسية احتجزت هذه السفن.

وفي مايو/أيار الماضي، دشنت روسيا جسراً يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يسمح لموسكو بالحد من العزلة الجغرافية والاقتصادية للقرم التي ضمتها في مارس/آذار 2014 بشكل أحادي الجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us