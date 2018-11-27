سياسة
2 دقيقة قراءة
المكسيك تدعو واشنطن للتحقيق في إطلاق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين
أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، الثلاثاء، في بيان لها أنها قدمت مذكرة دبلوماسية للحكومة الأميركية طالبت فيها بإجراء تحقيق كامل فيما وصفته بأنها أسلحة غير فتاكة جرى توجيهها صوب الأراضي المكسيكية يوم الأحد.
المكسيك تدعو واشنطن للتحقيق في إطلاق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين
ماريا ليلا ميزا كاسترو مهاجرة -39 عاماً- هي جزء من قافلة تضم الآلاف من أميركا الوسطى تحاول الوصول إلى الولايات المتحدة، وتهرب من الغاز المسيل للدموع مع بناتها / Reuters
27 نوفمبر 2018

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، الثلاثاء، في بيان أنها قدمت مذكرة دبلوماسية للحكومة الأميركية طالبت فيها بإجراء تحقيق كامل بعدما أطلقت السلطات الأميركية عبوات الغاز المسيل للدموع على مهاجرين في المكسيك.

وكانت شرطة الحدود الأميركية أطلقت الغاز المسيل للدموع قرب المعبر الحدودي الذي يفصل تيخوانا عن سان دييجو في كاليفورنيا، عندما اخترق بعضهم السياج الحدودي إلى الولايات المتحدة.

وقالت سلطات الحدود في الولايات المتحدة إنها ألقت القبض على أكثر من 40 شخصاً على الجانب الأميركي من الحدود، معبرة عن اعتقادها بأنه لم ينجح أحد في العبور لمسافة أبعد داخل كاليفورنيا.

وأغلقت السلطات الأميركية سان يسيدرو، أكثر معابر البلاد ازدحاماً، لبعض ساعات خلال تصاعد الأحداث يوم الأحد، وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحفيين في مؤتمر بولاية مسيسيبي بأنه سيغلق الحدود إذا توجه المهاجرون إلى السياج.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة له على موقع تويتر إنه "يجب على المكسيك إعادة المهاجرين، فالكثير منهم مجرمون باردون ويجب أن يعودوا إلى بلادهم. افعلوا ذلك بالطائرة، افعلوا ذلك بالحافلة، افعلوا ذلك على أي حال، لأنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة. سنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم إذا لزم الأمر" مطالباً الكونغرس بتمويل الجدار.

ووصف نواب ديمقراطيون ومنتقدون آخرون استخدام الغاز بأنه رد فعل مبالغ فيه، فيما اعتبرت جماعة أوكسفام البريطانية للإغاثة استخدام الغاز المسيل للدموع "أمرا مخزياً".

ويُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق أنه أجاز استخدام القوة المميتة على الحدود، في الوقت الذي يدخل عشرات الآلاف من المكسيكيين الولايات المتحدة يوميّاً للعمل أو الدراسة، ويحاول كثيرون عبور الحدود لحضور احتفالات عيد الشكر هناك.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us