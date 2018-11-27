سياسة
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: نخطط لاستثمارات دولية في قطاع الغاز
كشف الرئيس التنفيذي لأرامكو عن سعى الشركة لاستقطاب مليارات الاستثمارات في برنامجها للغاز، فضلا عن استحواذات ضخمة في قطاع الكيماويات.
الرئيس التنفيذي لأرامكو: نخطط لاستثمارات دولية في قطاع الغاز
أرامكو السعودية / Reuters
27 نوفمبر 2018

قالت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، إنها تخطط لاستقطاب استثمارات في قطاع الغاز بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لعملاق النفط أرامكو، خلال مؤتمر في دبي "لدينا أيضاً موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي وهي تتكامل سريعاً مع مواردنا التقليدية الضخمة، ولدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئراً استُكملت هذا العام".

ومن المستهدف أن تصل حجم الاستثمارات في برنامجها للغاز إلى 150 مليار دولار، مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميّاً من 14 مليار قدم في الوقت الحالي، مؤكداً أن إنتاج الغاز غير التقليدي سيلعب دوراً حيويّاً في نمو قطاع الكيماويات بالمملكة.

وأضاف الناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في الكيماويات عالميّاً، مع استحواذ محتمل على شركات كبرى في إشارة إلى شركة سابك السعودية، أكبر شركة للكيمياويات في الشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن تُدرج أرامكو 5% من أسهمها للاكتتاب العام بحلول 2021 وفقاً لتصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبلومبيرغ الشهر الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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