سياسة
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تشاوش أوغلو: لا نصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي تصرفوا من تلقاء أنفسهم
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده لا تصدق أنّ المتهمين بقتل جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم. وشدد على امتلاك تركيا لأدلة على ذلك، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس التركي اللقاء في الأرجنتين.
تشاوش أوغلو: لا نصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي تصرفوا من تلقاء أنفسهم
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو / AA
27 نوفمبر 2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده لا تصدق أنّ المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم.

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريحات لصحيفة زود دويتشي تسايتونج الألمانية أنّ "الأشخاص الذين حضروا لتركيا لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك"، مشدِّداً على "أنهم ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر من أنفسهم".

وأكد وزير الخارجية التركي أن كلامه يستند إلى أدلة قائلاً "بالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين، لافتاً إلى أن الرئيس أردوغان رد عليه بالقول “سنرى“.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة منذ أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة بشأن مصيره، قبل أن تُقر بقتله وتجزئة جثته، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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