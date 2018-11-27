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تشاوش أوغلو يقول إن بلاده لا تصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي تصرفوا من تلقاء أنفسهم. والسيناتور الجمهوري غراهام يعلن عزمه العمل على فرض عقوبات على ولي العهد لو ثبت تورطه في قتل خاشقجي.

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تشاوش أوغلو: لا نصدق أن المتهمين بقتل خاشقجي تصرفوا من تلقاء أنفسهم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده لا تصدق أنّ المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم. [TRTعربي]

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريحات لصحيفة زود دويتشي تسايتونج الألمانية أنّ "الأشخاص الذين حضروا إلى تركيا (لقتل خاشقجي) لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك. ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر، وبالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل". [sueddeutsche]

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش قمة العشرين، ولفت إلى أنّ الرئيس أردوغان ردّ عليه بالقول “سنرى“. [TRTعربي]

سيناتور جمهوري: سنعمل لفرض عقوبات على ولي العهد إذا ثبت تورطه في قتل خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إنه سيعمل لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذا ما أقرت وكالة الاستخبارات الأميركية CIA أنه هو من أعطى تعليمات بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. [TRTعربي]

وأوضح عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين، في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أنه مع عدد من النواب بمجلس الشيوخ طالبوا وكالة الاستخبارات بتقديم بيان موجز هذا الأسبوع لمعرفة مدى صحة التقارير حول ثقة الوكالة في أنَّ محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي. [axios]

وأضاف قائلاً "إن كانت الأدلة كافية لترجيح تواطؤ بن سلمان في الجريمة فسوف أتخذ خطوات لإصدار تشريع ما في مجلس الشيوخ بناءً على هذا الاستنتاج. يجب أن ندعم مجتمعنا الاستخباراتي عندما نراه على حق". [TRTعربي]