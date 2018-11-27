سياسة
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ناسا تعلن عن هبوط مركبتها إنسايت على المريخ بنجاح
هبطت المركبة الفضائية إنسايت على الكوكب الأحمر بنجاح، لاستكشاف باطن الكوكب ومدى امتلاكه لنواة صلبة. ونشرت وكالة ناسا اللحظات الأولى التي التقطتها المركبة بعد هبوطها على سطح المريخ.
ناسا تعلن عن هبوط مركبتها إنسايت على المريخ بنجاح
هبوط المركبة إنسايت على سطح المريخ / Reuters
27 نوفمبر 2018

أعلنت وكالة الفضاء الدولية ناسا، الإثنين، هبوط المركبة الفضائية إنسايت على سطح المريخ، بهدف التنقيب في باطن الكوكب الأحمر واستكشاف مدى امتلاكه لنواة صلبة.

وكانت المركبة إنسايت حطّت على سطح المريخ، بعد عملية هبوط محفوفة بالمخاطر بسبب الحرارة المرتفعة أثناء عملية اختراق الغلاف الجوي للكوكب، فضلاً عن أن الهبوط كان في منطقة جديدة لم يشاهدها أحد من قبل.

ونشرت وكالة ناسا اللحظات الأولى التي التقطتها المركبة بعد هبوطها على سطح المريخ.

وقامت بعدها بساعات بنشر صورة أخرى من الكوكب علّقت عليها "أتطلع لاستكشاف وطني الجديد".

وانطلقت إنسايت في مايو/أيار الماضي في اتجاه كوكب المريخ، في أول مهمة لتجميع معلومات حول باطن الكوكب على عمق يصل إلى خمسة أمتار، واستكشاف مدى قدرة تربة المريخ على نقل الحرارة.

مصدر:AP
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