قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إنه سيعمل لفرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إذا ما أقرت وكالة الاستخبارات الأميركية CIA أنه هو من أعطى تعليمات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الإثنين، في تصريحات لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أنه مع عدد من النواب في مجلس الشيوخ طالبوا وكالة الاستخبارات بتقديم بيان موجز هذا الأسبوع لمعرفة مدى صحة التقارير حول ثقة الوكالة في أنَّ محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي.

وأضاف قائلاً "إن كانت الأدلة كافية لترجيح تواطؤ بن سلمان في الجريمة سأتخذ خطوات لإصدار تشريع ما في مجلس الشيوخ بناءً على هذا الاستنتاج. يجب أن ندعم مجتمعنا الاستخباراتي عندما نراه على حق".

وتابع "سأنظر كذلك في التشريع في أي سلوكياتٍ أخرى مزعزِعة للاستقرار ارتكبها ابن سلمان، مثل الطريقة التي يدير بها حرب اليمن، والواقعة الغريبة مع رئيس الوزراء اللبناني (سعد الحريري)، وحصار قطر دون أي مشاورات".

وأفاد غراهام أنَّه ومعه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز يعملان على "فرض عقوباتٍ أقسى على السعودية، عقاباً لها على جريمة القتل"، مضيفاً أنه "سيضغط لفرض عقوباتٍ على محمد بن سلمان".

وأوضح أنه لا يبدو أنَّ قضية خاشقجي ستنتهي قريباً، وأنها ستدفع أعضاء الشيوخ من الديمقراطيين، ومجموعة صغيرة من الجمهوريين لاتخاذ موقف معارض للرئيس، دونالد ترمب.

بدوره أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أنه طلب من مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل، تقديم موجز لهم حول قضية خاشقجي.

وأشار إلى أن إفادات، وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، المنتظرة يوم الأربعاء، لن تكون كافية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالقضية، وأنه يجب الاستماع لهاسبل من أجل معرفة كيف سيكون رد الكونغرس على السعودية، ومحمد بن سلمان.

وأعلن كوركر عزمه إجراء تصويت في الكونغرس لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في حرب اليمن، مشدِّداً على أن قضية خاشقجي ستؤثر بشكل مباشر على نتيجة هذا التصويت.