قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، الإثنين، إن روسيا تحتجز 24 بحاراً أوكرانياً كانوا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش، الأحد، فيما قدّمت برلين مقترحاً لوساطة ألمانية-فرنسية لإزالة التوتر.

وقال موسكالكوفا، حسب وكالة إنترفاكس للأنباء، إن 3 من البحارة المحتجزين أصيبوا في الحادثة، وإن حالتهم ليست حرجة، ويتماثلون للشفاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن برلين اقترحت وساطة ألمانية-فرنسية لإزالة التوتر في بحر آزوف.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي جرى الأحد بين روسيا وأوكرانيا، إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش.

وحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن الاجتماع ينعقد بناءً على طلب من روسيا ومن أوكرانيا.

كذلك أعلن الرئيس الأوكراني بيدرو بوروشينكو، خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، دعمه مقترَح فرض الأحكام العرفية في البلاد، على خلفية التصعيد الحاصل بين بلاده وروسيا.

من جانبه قال الأمين العامّ لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، إن هجوم السفن الحربية الروسية على السفن الأوكرانية، يُعتبر عملية عسكرية ضدّ بلاده.

في المقابل أكّدت موسكو أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار، مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، في حين قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه ستّة لا ثلاثة. واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بتنفيذ "أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".