استشهد فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، الإثنين، في حادث دهس جنوبي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب "إن مهاجماً دهس 3 جنود أثناء قيامهم بأعمال هندسية قرب قرية بيت أُمّر، قضاء الخليل".

وأضاف أن أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب الاثنين الآخريْن بجروح طفيفة، مشدداً على أن الجنود أطلقوا النار على المهاجم، دون تحديد مدى إصابته.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي إن الفلسطيني استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية، مشيرة إلى أن طواقمها وصلت الموقع، لكنها لم تستلم الجثة.

واتهمت المنظمة جيش الاحتلال باختطاف الجثة من داخل سيارة الإسعاف ونقلها من مكان الحادث بسيارة عسكرية.