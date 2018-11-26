سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيّا إثر عملية دهس أصابت 3 جنود
قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيّا بعد دهسه لثلاثة جنود تسبب لهم في جروح مختلفة. واتهم الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي باختطاف الجثة من داخل سيارة الإسعاف ونقلها من مكان الحادث بسيارة عسكرية.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيّا إثر عملية دهس أصابت 3 جنود
حادث دهس في جنوبي الضفة الغربية 
26 نوفمبر 2018

استشهد فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، الإثنين، في حادث دهس جنوبي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب "إن مهاجماً دهس 3 جنود أثناء قيامهم بأعمال هندسية قرب قرية بيت أُمّر، قضاء الخليل".

وأضاف أن أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب الاثنين الآخريْن بجروح طفيفة، مشدداً على أن الجنود أطلقوا النار على المهاجم، دون تحديد مدى إصابته.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي إن الفلسطيني استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية، مشيرة إلى أن طواقمها وصلت الموقع، لكنها لم تستلم الجثة.

واتهمت المنظمة جيش الاحتلال باختطاف الجثة من داخل سيارة الإسعاف ونقلها من مكان الحادث بسيارة عسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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