قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف أبريل/نيسان 2019 للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزاري.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، عن مسؤول لم يكشف عن اسمه، قوله إن إسرائيل تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين.

ويشارك في المؤتمر المنعقد في البحرين، حول دول المشاريع الناشئة والريادية في مجال التكنولوجيا والابتكار 170 دولة تحت إشراف البنك الدولي.

وتأتي الأنباء عن هذه الدعوة، في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، خلال استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي في إسرائيل، قال فيها إنه سيزور دولاً عربية أخرى قريباً، بعد زيارته سلطنة عُمان نهاية الشهر الماضي.

فيما أشارت القناة الإسرائيلية الثانية، إلى أن إسرائيل تسعى من خلال قنوات اتصال لم تشر إلى طرفها الثاني، لتطوير علاقات مع السودان أيضاً.

وأضافت: "ستكون باكورة العلاقات السماح للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السودانية في طريقها إلى البرازيل، لتقصير مدة هذه الرحلات وللتوفير اقتصاديّاً على شركة الطيران الإسرائيلية".

لكن القيادي في حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان)، عبد السخي عباس، نفى صحة الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال عباس "لا يمكن لنتنياهو زيارة السودان، ولا حديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية".

وأوضح القيادي السوداني أن موقف بلاده "واضح حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرتبط ارتباطاً جذرياً بالقضية الفلسطينية". وأضاف "متى ما كفت إسرائيل عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين، يمكن للسودان تأسيس علاقة معها بعيداً عن التأثيرات الدينية".