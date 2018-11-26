أهم الأحداث:

قادة الاتحاد الأوروبي يصدّقون على خروج بريطانيا، واجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

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قادة الاتحاد الأوروبي يصدّقون على خروج بريطانيا

صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال البيان الختامي لقمة بروكسل إن المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية، مؤكداً على ضرورة العمل على إرساء أقرب علاقة ممكنة مع لندن بعد بريكست. [TRTعربي]

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، في رسالة مفتوحة إلى الأمة، إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد، بسبب المعارضة الشديدة من بعض نواب حزب المحافظين الذي تتزعمه وحلفاؤها في الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية. [الجزيرة]

وصف رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه مأساة، فيما قال رئيس الوزراء الآيرلندي، ليو فارادكار، إن الاتفاق وفّر الشروط لخروج سلس.[BBC عربي]

اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين، اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي جرى الأحد بين روسيا وأوكرانيا، إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش. [TRTعربي]

وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو عن "تنديده بهذا العمل العدواني الذي قامت به روسيا بهدف الدفع عمداً نحو تفاقم الوضع". [TRTعربي]

في المقابل أكّدت موسكو أنّها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إنّ عدد جرحاه ستّة وليس ثلاثة. [الأناضول]