سياسة
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إصابة العشرات في زلزال ضرب إيران بقوة 6.4 ريختر
أصيب عشرات الأشخاص بجراح مختلفة جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران بقوة 6.4 ريختر وشعر به سكان الكويت والعراق.
إصابة العشرات في زلزال ضرب إيران بقوة 6.4 ريختر
إصابة العشرات في إيران بسبب زلزال بقوة 6.4 ريختر / AA
25 نوفمبر 2018

ضربت هزة أرضية، مساء الأحد، بقوة 6.4 ريختر، شمال غرب إيران، وشعر بها سكان العراق والكويت، فيما تم الإعلان عن تسجيل عشرات الإصابات حتى الآن في إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن سكان محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غربي إيران، شعروا بالزلزال، كما تم تسجيل 171 إصابة حتى الآن وفقاً لما صرح به الهلال الأحمر الإيراني.

وفي العراق، قال علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل بالعراق، إن الهزة شعر بها سكان بغداد وعدد من محافظات البلاد.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني بالعراق عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية على الفور، كما قالت إن فرقها منتشرة في العاصمة بغداد استعداداً لحدوث أي طارئ.

وفي الكويت، أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل أن سكان البلاد شعروا بالهزة التي ضربت الحدود الإيرانية العراقية.

وقالت الشبكة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، إن مركز الزلزال يبعد عن البلاد 560 كم، وعلى عمق 10 كم، من دون حديث عن خسائر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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