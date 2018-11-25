سياسة
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إسرائيل تُطلق القنابل تجاه متظاهرين محتجين على اعتقال محافظ القدس
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المتظاهرين المحتجين على اعتقال محافظ القدس والاعتداء عليهم بالدفع، كما أطلقت تجاههم قنابل صوتيه.
إسرائيل تُطلق القنابل تجاه متظاهرين محتجين على اعتقال محافظ القدس
محافظ مدينة القدس عدنان غيث / AA
25 نوفمبر 2018

فرّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تظاهرة وسط مدينة القدس بالقوة، احتجاجاً على اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث.

وأفاد شهود عيان، أن القوات الإسرائيلية أقدمت على الاعتداء على المتظاهرين بالدفع، وأطلقت نحوهم قنابل صوت بهدف تفريقهم.

وأشاروا إلى أن عدد المتظاهرين يُقدر بالعشرات، فيما لم يبلَّغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في صفوف المتظاهرين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، حتى الخميس، بعد اختطافه فجراً من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة، وتبليغه بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

واعتقل غيث منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليومين، ثم أعيد احتجازه لساعتين، في ذات الشهر قبل أن يتم الإفراج عنه.

ويعتبر مقر المحافظة، مقراً رسميا للسلطة الفلسطينية، ويمثل المحافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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