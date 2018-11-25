قيّم وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو، الأحد، التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن الوزيرين قيّما خلال اتصال هاتفي القضايا الأمنية الإقليمية، وخاصة التطورات الأخيرة في إدلب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال استمرار الاستفزازات الأخيرة، التي جرى تقييمها على أنها تستهدف إلحاق الضرر باتفاق سوتشي، وضرورة الاستعداد لمواجهة هذه الاستفزازات.

جاء ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأحد، إن طائراتها الحربية نفّذت ضربات جوية ضد مقاتلي المعارضة الذين تُحملهم مسؤولية إطلاق قذائف معبأة بغاز الكلور على مدينة حلب السورية.

واتهمت روسيا مقاتلي المعارضة السورية بإطلاق قذائف تحتوي على غاز الكلور، مما أسفر عن تسمم 46 شخصاً بينهم 8 أطفال.