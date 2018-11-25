سياسة
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إيهود باراك يسعى لتشكيل جبهة لمواجهة نتنياهو
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إجراء محادثات مع زعيمة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، لتشكيل جبهة معارضة لمواجهة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
إيهود باراك يسعى لتشكيل جبهة لمواجهة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك / AFP
25 نوفمبر 2018

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك أجرى محادثات مع زعيمة المعارضة في الكنيست تسيبي ليفني، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، لتشكيل جبهة معارضة لمواجهة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في انتخابات مقبلة.

والتقى باراك ليفني في مسكنه في تل أبيب، الخميس، والتقى يعالون بعد ظهر اليوم ذاته، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة العبرية.

وتواجه حكومة نتنياهو إمكانية انهيارها بعد استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مؤخراً وانسحاب حزبه إسرائيل بيتنا من الائتلاف الحكومي، خاصة مع اضطرارها لحسم قانون التجنيد خلال أيام، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية للكنيست لإقرار القانون.

وترفض الأحزاب الدينية إقرار القانون الذي يلزم المتدينين الحريدييم بالخدمة العسكرية، وتهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حالة إقراره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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