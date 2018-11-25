صدّق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، على اتفاق بريكست وعلى الإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت الدول الأوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية".

وأكدت الدول الأوروبية على ضرورة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن زعماء الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، أقرّوا الأحد اتفاق خروج بريطانيا، مضيفاً أنه "سيتم الإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل".

كما حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر البرلمان البريطاني على دعم الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قائلاً "هذا هو الاتفاق الوحيد الممكن".

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى أن حسابات البرلمان للموافقة على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي تبدو "عويصة" لكن رفض الاتفاق سيؤدي إلى "مخاطر كبيرة للغاية" للبلاد.

وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC "الحسابات تبدو عويصة في الوقت الحالي لكن من الممكن أن تتغير الكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين".

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 30 مارس/آذار 2019، حيث ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائيّاً. حيث ينص الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.