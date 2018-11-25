قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، الذي اعتقل يوم الإثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، نفى التهم المنسوبة إليه.

وأضافت الهيئة دون الكشف عن مصادرها، أن غصن أبلغ المحققين بأنه لم تكن لديه نية إخفاء جزء من مستحقاته المالية في الإقرارات الضريبية، ونفى المزاعم الموجهة إليه.

وكانت الهيئة قد نقلت، السبت، عن جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان المعتقل مع غصن، دفاعه عن مستحقات غصن التي تشمل الراتب والمكافآت، قائلاً "إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودُفعت بشكل مناسب".

وقد أقالت نيسان كلّاً من غصن وكيلي، وأشارت مصادر من الشركة إلى أن اختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة سيكون في غضون شهر أو شهرين، مضيفة أن الشركة تأمل بالانتهاء من ذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس إدارتها المقرر في 20 ديسمبر/كانون الأول.

ويقول مُدّعون يابانيون إن غصن وكيلي تآمرا لعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها غصن من عمله في نيسان على مدى خمس سنوات منذ عام 2010 وقدرها 88 مليون دولار إلى جانب مخالفات أخرى عديدة.