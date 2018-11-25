سياسة
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في رسالتها إلى الأمة تيريزا ماي تدعو البريطانيين لدعمها
ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البريطانيين بدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت في رسالة للأمة إن الاتفاق سيصب في مصلحة الدولة والشعب.
في رسالتها إلى الأمة تيريزا ماي تدعو البريطانيين لدعمها
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي / Getty Images
25 نوفمبر 2018

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأحد، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح.

وقالت ماي في رسالة مفتوحة إلى الأمة، إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني رغم تزايد الضغوط بسبب المعارضة الشديدة من بعض نواب حزب المحافظين الذي تتزعمه وحلفاؤها في الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.

وأكدت ماي في الرسالة أن "الاتفاق سيصب في المصلحة الوطنية" مضيفة أنه "يناسب البلد بأكمله والشعب كله سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء".

وحثت ماي في رسالتها البريطانيين على بدء حقبة جديدة من الوحدة السياسية عند الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار 2019 ودعتهم إلى تنحية الخلافات المريرة التي أثارها ذلك الخروج.

وقالت ماي "أريد أن تكون لحظة تجديد ومصالحة لبلدنا بأكمله، وأن نلتئم مرة أخرى كشعب واحد".

وأشارت ماي إلى أن "البرلمان ستكون لديه الفرصة للقيام بذلك في غضون أسابيع قليلة عندما يجري تصويتاً مهمّاً على الاتفاق".

وذكرت الصحف الصادرة الأحد أن أصواتاً مختلفة في حزبها تُعِد خططاً بديلة لتجعل بريطانيا أقرب إلى الاتحاد الأوروبي إذا فشل اتفاقها كما يتوقع كثيرون.

وتجتمع ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مطلع الأسبوع؛ لتوقيع معاهدة الانفصال والإعلان السياسي لإنهاء ارتباط استمر ما يربو على 40 عاماً، في أكبر تكتل تجاري في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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