سياسة
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ترمب: لن نستقبل أي مهاجر دون قرار قضائي
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الولايات المتحدة لن تستقبل أيّا من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أميركا الوسطى دون قرار قضائي. وهدد بإمكانية إغلاق الحدود الجنوبية للبلاد بشكل كامل في حال استدعى الأمر ذلك.
ترمب: لن نستقبل أي مهاجر دون قرار قضائي
خيم المهاجرين غير النظاميين على الحدود الجنوبية بين المكسيك والولايات المتحدة  / AFP
25 نوفمبر 2018

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه لن يتم استقبال أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى بلاده من دول أميركا الوسطى، دون قرار قضائي.

وقال ترمب على صفحته الرسمية في موقع تويتر إن "الولايات المتحدة لن تستقبل المهاجرين غير النظاميين".

وأضاف أن إدارته ستواصل استخدام سياساتها الصارمة ضد المهاجرين غير النظاميين، مشيراً إلى إمكانية إغلاق الحدود الجنوبية للبلاد بشكل كامل في حال استدعى الأمر ذلك.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقّع ترمب، مرسوماً يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء إلى البلاد، معتبراً حينها أنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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