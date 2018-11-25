قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه لن يتم استقبال أي من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى بلاده من دول أميركا الوسطى، دون قرار قضائي.

وقال ترمب على صفحته الرسمية في موقع تويتر إن "الولايات المتحدة لن تستقبل المهاجرين غير النظاميين".

وأضاف أن إدارته ستواصل استخدام سياساتها الصارمة ضد المهاجرين غير النظاميين، مشيراً إلى إمكانية إغلاق الحدود الجنوبية للبلاد بشكل كامل في حال استدعى الأمر ذلك.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقّع ترمب، مرسوماً يقضي بحرمان المهاجرين غير النظاميين من حق اللجوء إلى البلاد، معتبراً حينها أنه يريد أن يصل المهاجرون إلى بلاده "بطرق قانونية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع محاولة قافلة مهاجرين غير نظاميين، تضم نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك.