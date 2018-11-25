قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل إنه سواء انخرط رؤساء الدول الذين يتجمعون في الأرجنتين الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين بحرارة مع ولي العهد محمد بن سلمان أم لا، فإنه شخص "عليهم أن يتعاملوا معه".

وأضاف الفيصل في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأميركية أن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول الشهر الماضي هو "حادث غير مقبول يقضي على المكانة التاريخية للمملكة العربية السعودية في العالم".

كما رفض الفيصل بشدة تقديرات الاستخبارات الأميركية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي ، قائلاً إن هذه الأجهزة الاستخباراتية نفسها كان لديها "تقييم معيب بشكل ملحوظ" عام 2003 في الفترة التي سبقت الغزو الأميركي للعراق.

وقال الفيصل إنه لا يمكن الاعتماد على المخابرات المركزية الأمريكية في الوصول لنتائج موثوق بها. وأضاف "لا نتعامل معها (تقارير الاستخبارات الأميركية) باعتبارها وحياً إلهيّاً".

جاءت تصريحات الفيصل، بالتزامن مع بدء محمد بن سلمان الخميس أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتشمل جولة محمد بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس، وتتزامن مع مواجهة السعودية أزمة دولية على خلفية مقتل خاشقجي؛ إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول بعد 18 يوماً من الإنكار.

وقدّمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقر لاحقاً بقتله وتقطيع جثته إثر فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة والشخصية التي أعطت الأمر بقتل الصحفي.