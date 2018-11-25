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تركيا تُعرب عن انزعاجها من إعلان الجيش الأميركي إقامة نقاط مراقبة على حدود سوريا، وتصاعد الاحتجاجات في باريس بينما تتهم الداخلية اليمين المتطرف بالتحريض على العنف.

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تركيا منزعجة من إعلان الجيش الأميركي إقامة نقاط مراقبة على حدود سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إنه أبلغ نظراءه الأميركيين مراراً عن انزعاج بلاده من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا. [وكالة الأناضول]

وأكدّ أكار على أن القوات المسلحة التركية سوف تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود، معرباً عن اعتقاده بأن إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. [TRT عربي]

تصاعد الاحتجاجات في باريس والداخلية تتهم اليمين المتطرف بالتحريض على العنف

رفع متظاهرون في باريس لافتات تطالب الرئيس الفرنسي ماكرون بالاستقالة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، واعتراضاً على سياساته الاقتصادية. [ TRT عربي]

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت مدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في شارع الشانزليزيه استكمالاً لاحتجاجات (السترات الصفراء) التي بدأت السبت الماضي، وتسببت في اضطرابات شاملة بمختلف أنحاء فرنسا. [وكالة الأنباء الفرنسية]

واتهم وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليمين المتطرف بتشجيع أعمال العنف والاشتباكات مع قوات الشرطة في باريس. بعدما دعت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، المتظاهرين إلى التوجه نحو الشانزليزيه رغم حظر السلطات لأي تظاهرات هناك. [وكالة الأسوشيتد برس]

كما أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 130 شخصاً من المشاركين في تظاهرات حركة (السترات الصفراء) التي اجتاحت مدن البلاد. وقال وزير الداخلية الفرنسي إنّ من بين الموقوفين الـ130 هناك 42 من متظاهري العاصمة باريس. [وكالة الأناضول]