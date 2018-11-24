سياسة
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مقتل 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على ريف إدلب
قُتل خمسة مدنيين سوريين بينهم ثلاثة أطفال في الريف الشرقي لمدينة إدلب في هجوم للنظام السوري والمجموعات الداعمة له، استهدف منطقة قريبة من مدرسة في بلدة "جرجناز" في الريف الشرقي لإدلب.
مقتل 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على ريف إدلب
القصف استهدف منطقة قريبة من مدرسة ما أدى  إلى مقتل ثلاثة طلاب
24 نوفمبر 2018

قُتل خمسة مدنيين في هجوم للنظام السوري والمجموعات الداعمة له، السبت، استهدف تجمعات سكنية في الريف الشرقي لمحافظة إدلب، الواقعة في منطقة خفض التوتر بموجب اتفاق "سوتشي".

وشنّ النظام السوري والمجموعات الداعمة له هجوماً بالقذائف على منطقة تقع فيها عدة مدارس ببلدة "جرجناز" في الريف الشرقي لإدلب.

وقال مدير الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" مصطفى حاج يوسف، إنه "جرى تنفيذ الهجوم بالتزامن مع خروج الطلاب من المدارس في جرجناز، ما أسفر عن مقتل طالبَين و 3 سيدات".

في17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقاً لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب، وتم توقيع الاتفاق بمدينة سوتشي الروسية.

وكانت انتهاكات مماثلة قد وقعت، منذ عقد اتفاق "سوتشي"، أدّت إلى مقتل32 مدنياً وإصابة عشرات آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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