سياسة
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تركيا منزعجة من إعلان الجيش الأميركي إقامة نقاط مراقبة على حدود سوريا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه أبلغ الأميركيين مرارا عن انزعاج بلاده من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا، مؤكدا على أن القوات المسلحة التركية سوف تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.
تركيا منزعجة من إعلان الجيش الأميركي إقامة نقاط مراقبة على حدود سوريا
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحث مع رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد مسألة  نقاط المراقبة / AA
24 نوفمبر 2018

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم السبت، إن بلاده أبلغت الأميركيين مراراً بانزعاجها من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا.

وأكد أكار على أن القوات المسلحة التركية سوف تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود، معرباً عن اعتقاده بأن إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا سيزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. وأضاف "أبلغنا نظراءنا العسكريين والمدنيين الأميركيين مراراً عن انزعاجنا من إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا".

كما أشار وزير الدفاع التركي إلى أنه بحث مع رئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد، مسألة اعتزام واشنطن إنشاء نقاط مراقبة شمالي سوريا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حيث أوضح احتمالية تشكل موقف سلبي كبير لدى تركيا تجاه نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود السورية من قبل العسكريين الأميركيين.

وأضاف أكار: "احتمال أن يتم فهم إنشاء هذه النقاط على أنها مساع لحماية إرهابيي تنظيم (YPG)، ونتطلع إلى أن يقطع حلفاؤنا الأميركيون علاقاتهم بشكل فوري مع إرهابيي (YPG) الذين لا يختلفون عن منظمة (PKK) الإرهابية".

كان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أعلن، الأربعاء الماضي، اعتزام الولايات المتحدة إنشاء نقاط مراقبة في عدة مناطق على طول الحدود الشمالية السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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