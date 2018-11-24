سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يعلن أسماء مرشحي رئاسة البلديات لـ40 ولاية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسماء مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات 40 ولاية تركية، ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/آذار 2019.
أردوغان يعلن أسماء مرشحي رئاسة البلديات لـ40 ولاية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
24 نوفمبر 2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن أسماء مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات 40 ولاية تركية.

جاء ذلك في اجتماع تعريفي بمرشحي الحزب لرؤساء البلديات، الذي تم تنظيمه في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.

ولا تضم القائمة المعلنة اليوم مرشحي الحزب لرئاسة بلديات إسطنبول وأنقرة وأزمير، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإدارات المحلية في حزب العدالة والتنمية، على أن تُعلن وسط الأسبوع.

وقال أردوغان إنه سيعلن الشهر المقبل البيان الانتخابي، بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات المحلية كافة.

وشكر الرئيس التركي زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، على دعمه والتزامه بتحالف الشعب وإعلانه عدم تقديم مرشحين للانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وكان رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشلي، أعلن السبت عن أن حزبه لن يقدّم مرشحين في ثلاث ولايات، إسطنبول وأنقرة وإزمير ، أثناء الانتخابات المحلية القادمة.

وأكد بهتشلي في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للحزب، في ولاية أنطاليا، أن حزبه يقف إلى جانب تركيا و"تحالف الشعب" المشكّل مع حزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات العامة الأخيرة قبل خمسة شهور.

وأشار بهتشلي إلى أن حزب الحركة القومية سيدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية في الولايات الثلاث ، نافيا وجود أي مساومات.

وتابع: "لدينا مرشحون للانتخابات المحلية في كل الولايات، باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير".

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.

وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد شكّلا تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us