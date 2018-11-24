أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن أسماء مرشحي حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات 40 ولاية تركية.

جاء ذلك في اجتماع تعريفي بمرشحي الحزب لرؤساء البلديات، الذي تم تنظيمه في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول.

ولا تضم القائمة المعلنة اليوم مرشحي الحزب لرئاسة بلديات إسطنبول وأنقرة وأزمير، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإدارات المحلية في حزب العدالة والتنمية، على أن تُعلن وسط الأسبوع.

وقال أردوغان إنه سيعلن الشهر المقبل البيان الانتخابي، بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات المحلية كافة.

وشكر الرئيس التركي زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، على دعمه والتزامه بتحالف الشعب وإعلانه عدم تقديم مرشحين للانتخابات المحلية في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وكان رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشلي، أعلن السبت عن أن حزبه لن يقدّم مرشحين في ثلاث ولايات، إسطنبول وأنقرة وإزمير ، أثناء الانتخابات المحلية القادمة.

وأكد بهتشلي في كلمة ألقاها أثناء اجتماع للحزب، في ولاية أنطاليا، أن حزبه يقف إلى جانب تركيا و"تحالف الشعب" المشكّل مع حزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات العامة الأخيرة قبل خمسة شهور.

وأشار بهتشلي إلى أن حزب الحركة القومية سيدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية في الولايات الثلاث ، نافيا وجود أي مساومات.

وتابع: "لدينا مرشحون للانتخابات المحلية في كل الولايات، باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير".

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.

وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد شكّلا تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.