سياسة
2 دقيقة قراءة
ابنتا خاشقجي: والدنا اختار الكتابة ليعود لوطن أفضل
قالت ابنتا الصحفي جمال خاشقجي إن والدهما لم يتخل يوما عن أمل العودة للوطن، وتعبيره عن آرائه وأفكاره بصوت عال هو شئ مهم بالنسبة له، واختياره للكتابة كان من أجل وطن أفضل.
ابنتا خاشقجي: والدنا اختار الكتابة ليعود لوطن أفضل
ابنتا خاشقجي: والدنا لم يتخل يوماً عن أمل العودة للوطن / AP
24 نوفمبر 2018

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الجمعة، مقالاً لابنتي الصحفي جمال خاشقجي، نهى ورزان، قالتا فيه إن والدهما اختار الكتابة لكي تكون السعودية وطناً أفضل له وللسعوديين.

وقالت الفتاتان: "عندما اطّلعنا على متعلقات والدنا، علمنا أنه اختار الكتابة لذلك الهدف، فقد كان شغوفاً جدّاً بالكتب التي أحاط نفسه بها، وكان يحلم دوماً بالحصول على المزيد".

وأضافتا: "لم يكن انتقائياً في قراءاته واستوعب تماماً جميع وجهات النظر، ليشكل أفكاره الخاصة به، وعلّمنا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابعتا: "كان يرى أنه من المهم جدّاً أن يعبر عن نفسه وآرائه بصوت عالٍ، وأن يجري مناقشات صريحة، فالكتابة لم تكن وظيفة بالنسبة له، بل كانت متأصلة في جوهر هويته، والآن كلماته هذه تبقى حيّةً معنا".

وأكدتا أن خاشقجي لم يتخلَ أبدا عن أمل العودة لبلاده، "فهو لم يكن معارضاً، بل كاتب تأصل حب الكتابة في هويته".

وختمتا: "أصعب ما في الأمر هو رؤية مقعده شاغراً، فغيابه يجعلنا نفقد قوانا، ولكننا نعِدُه بأن نوره لن يتلاشى أبداً وسنحافظ على إرثه بداخلنا، إلى أن نلتقي مرة أخرى في الحياة الآخرة".

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية مقتل خاشقجي، إذ أقرت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار، وقدمت روايات متناقضة تزعم أنه قُتِل وتقطعت جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب وسخط عالمية ضدها.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us