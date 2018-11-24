أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهتشلي، السبت، عن أن حزبه لن يقدّم مرشحين في ثلاث ولايات، إسطنبول وأنقرة وإزمير ، خلال الانتخابات المحلية القادمة.

وأكد بهتشلي في كلمة ألقاها خلال اجتماع للحزب، في ولاية أنطاليا، أن حزبه يقف إلى جانب تركيا و"تحالف الشعب" المشكّل مع حزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات العامة الأخيرة قبل خمسة شهور.

وأشار بهتشلي إلى أن حزب الحركة القومية سيدعم مرشحي حزب العدالة والتنمية في الولايات الثلاث ، نافيا وجود أي مساومات.

وتابع: "لدينا مرشحون للانتخابات المحلية في كل الولايات، باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير".

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية مرتقبة في مارس/ آذار 2019.

وكان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية قد شكّلا تحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.