سياسة
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مساعٍ تركية وروسية لتحقيق السلام بإدلب وتل رفعت السوريتين
يواصل وزيرا الدفاع التركي والروسي جهودهما لإحلال السلام الدائم في مدينتي إدلب وتل رفعت السوريتين، في إطار اتفاق سوتشي، الذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
مساعٍ تركية وروسية لتحقيق السلام بإدلب وتل رفعت السوريتين
وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والروسي سيرغي شويغو / AA
24 نوفمبر 2018

أكد وزيرا الدفاع التركي والروسي في اتصال هاتفي، السبت، مواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتين.

و تباحث الوزيران في قضايا الأمن الإقليمي والتدابير الفنية الواجب اتخاذها ميدانيّاً في إطار الاتفاق الموقّع في مدينة سوتشي الروسية بين البلدين حول سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان عقدا، الثلاثاء، لقاءً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومسؤولين روس آخرين، في مدينة سوتشي الروسية.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد أعلنا في سبتمبر/أيلول الماضي عن توصلهما لاتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب عقب مباحثات ثنائية في مدينة سوتشي.

ويعدّ الاتفاق ثمرةً لجهود تركيا من أجل الحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوماً عسكريّاً على المعارضة في إدلب، حيث يقيم نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

مصدر:AA
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