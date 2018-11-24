أكد وزيرا الدفاع التركي والروسي في اتصال هاتفي، السبت، مواصلة العمل المشترك لتحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتين.

و تباحث الوزيران في قضايا الأمن الإقليمي والتدابير الفنية الواجب اتخاذها ميدانيّاً في إطار الاتفاق الموقّع في مدينة سوتشي الروسية بين البلدين حول سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان عقدا، الثلاثاء، لقاءً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومسؤولين روس آخرين، في مدينة سوتشي الروسية.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قد أعلنا في سبتمبر/أيلول الماضي عن توصلهما لاتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب عقب مباحثات ثنائية في مدينة سوتشي.

ويعدّ الاتفاق ثمرةً لجهود تركيا من أجل الحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوماً عسكريّاً على المعارضة في إدلب، حيث يقيم نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.