قالت عمدة العاصمة الهولندية أمستردام، الجمعة، إنها لا تفكر بتطبيق حظر ارتداء النقاب في المدينة، مؤكدة أن فرض حظره لا يليق أبداً ببلادها.

جاء تصريح فيمكا هالسيما لقناة AT5 الهولندية عقب مشاركتها في مؤتمر الشباب والأمن، مؤكدة أن إنزال سيدة من الترام لأنها منقبة فعل لا يمت بصلة لأمستردام.

وقالت هالسيما إنه يتوجب عليها إنفاذ القوانين، في إشارة إلى قانون حظر ارتداء النقاب.

وأضافت: "يمكننا اتخاذ قرار بأنفسنا حول القوانين واللوائح التي يجب إعطاؤها الأولوية في التطبيق".

وأوضحت عمدة أمستردام أن هناك قضايا أهم، بالنظر إلى العدد المحدود للشرطة، مشيرة إلى أن الكثيرين لن يوافقوها هذا الرأي.

وكان مجلس الشيوخ الهولندي قد صادق على قانون حظر ارتداء النقاب قبل خمسة أشهر، وأقره مجلس النواب عام 2016.

وبموجبه يحظر ارتداء النساء النقاب في المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الرسمية ووسائل النقل العامة، مع السماح بارتدائه في الشارع.