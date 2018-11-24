سياسة
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البحرين.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوات للمقاطعة
تجري الانتخابات البرلمانية في البحرين وسط تنديد بممارسات الحكومة لحظر جميع أحزاب المعارضة. ويصف ناشطون الانتخابات بأنها مسرحية ما أثار الشكوك في مصداقيتها.
البحرين.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط دعوات للمقاطعة
المنامة - البحرين
24 نوفمبر 2018

توجه الناخبون البحرينيون، السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يخوضها 506 مرشحين، مع مشاركة أكبر من المرشحات، في ثاني انتخابات تجرى بالبلاد منذ احتجاجات 2011.

وتتوقع الحكومة البحرينية نسبة تصويت أكبر من عام 2014، والتي بلغت 53٪ رغم مقاطعة جماعات المعارضة للانتخابات.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة الانتخابات واصفين إياها بأنها مجرد مسرحية، ما أثار الشكوك في مصداقية الانتخابات، قائلين إن عدداً من المعارضين بينهم نائب سابق اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات على تويتر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة عن طريق سجن أو إسكات الأشخاص الذين يعارضون الأسرة الحاكمة، فضلا عن حظر جميع أحزاب المعارضة.

وكانت حكومة البحرين، قد حلت جماعات المعارضة الرئيسة، وحظرت أعضاءها من المشاركة في الانتخابات، وحاكمت عشرات الأشخاص في محاكمات جماعية، من بينهم جمعية الوفاق الوطني المنحلة.

مصدر:Reuters
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