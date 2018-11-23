قرّر محامون تونسيون رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة متوقعة، الثلاثاء القادم، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى البلاد.

وقال المنسق العام لمجموعة الخمسين محامياً في تونس، نزار بوجلال، الجمعة، إنّهم قرروا رفع الدعوى الإثنين المقبل، إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، لمنع زيارة بن سلمان إلى تونس، معتبراً أنّ "محمد بن سلمان تورط في شبهة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول".

وتأسست لجنة الخمسين محامياً تزامناً مع احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة الرافضة لقانون المالية في تونس مطلع السنة الحالية، وهي مَعنية بالدفاع عن الحريات والتصدي لاستغلال السلطة، بحسب بوجلال.

وفي السياق ذاته، وجهت نقابة الصحفيين التونسيين، الجمعة، رسالة مفتوحة لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي، تستهجن فيه زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى تونس.

وقالت النقابة في رسالتها "السيد الرئيس، فوجئت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، كأغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلادنا، الأسبوع المقبل، فيما بدأ جولةً الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم في بلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، لعلّ آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا ناشطون تونسيون إلى تظاهرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضد زيارة ولي العهد السعودي.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات صحفية، زيارة ولي العهد السعودي إلى تونس، موضحةً أن الزيارة تأتي بطلب منه، ضمن جولة لـ10 دول، وهو في طريقه إلى قمة العشرين التي ستنعقد بالأرجنتين في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار. وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.