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محمد بن سلمان في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي. ولا عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي في قمة العشرين. وروسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مباحثات سلام في موسكو.

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روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مباحثات سلام في موسكو

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أشكر السعودية

محمد بن سلمان في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة السعودية لزيارة عدد من الدول العربية، استهلها بالإمارات العربية المتحدة، في جولة خارجية هي الأولى له بعد مقتل خاشقجي. [

وكالة الأنباء السعودية واس

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قال بيان للديوان الملكي السعودي إن الجولة تقررت بناء على توجيه من الملك سلمان، وإنها تستهدف تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً. [

TRT عربي/الآن

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يفترض أن يسافر بن سلمان إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما صرح به وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووسائل إعلام سعودية. [الجزيرة]

لا عائق يحول بين لقاء الرئيس التركي وبن سلمان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه لا يوجد عائق لعقد لقاء بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي في قمة العشرين، وفي حال طلب الأخير يمكن عقد هذا اللقاء والتقدير عائد لرئيس الجمهورية.[TRT عربي/الآن]

دعوة روسية للفلسطينيين والإسرائيليين إلى مباحثات سلام في موسكو.

جددت روسيا استعدادها لرعاية مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستضافة اجتماعات بين الطرفين في موسكو، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية سيرغي لافروف.[

TRT عربي/الآن

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قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن بلاده مستعدة لاستضافة اجتماع بين الفلسطينيين وإسرائيل، بدون أي شروط مسبقة، والعمل كوسيط، مشدداً على ضرورة استئناف الحوار بين الجانبين.[الأناضول]