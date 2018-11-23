سياسة
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روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مباحثات سلام في موسكو
جددت روسيا استعدادها لرعاية مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستضافة اجتماعات بين الطرفين في موسكو، وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية سيرغي لافروف
روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مباحثات سلام في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف / AA
23 نوفمبر 2018

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاجتماع في موسكو، تمهيداً لإحياء عملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الروسي على هامش منتدى "الحوارات المتوسطية"، في العاصمة الإيطالية روما، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال لافروف نحن "مستعدون لاستضافة اجتماع بين الفلسطينيين وإسرائيل، دون أي شروط مسبقة، والعمل كوسيط".وشدد الوزير على ضرورة استئناف الحوار بين الجانبين.وعلى صعيد آخر، أشار لافروف إلى أن موسكو تتابع جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأبدت روسيا مراراً استعدادها لعب دور في عملية السلام، خصوصاً العام الماضي، الذي شهد إعلان الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإظهارها مواقف متحيّزة.

ويرى الجانب الفلسطيني أن واشنطن تخلّت عن دور الوساطة الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود، لإيجاد حل عادل ودائم لقضية احتلال فلسطين بموجب القرارات الأممية.

وتوقفت المفاوضات المباشرة في أبريل/نيسان 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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