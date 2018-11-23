سياسة
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ألمانيا تُطالب السعودية بالتعاون مع تركيا في التحقيقات حول مقتل خاشقجي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبهار، إن الكثير من التساؤلات حول مقتل خاشقجي لا تزال "غير واضحة"، مطالبة السعودية بـ "التعاون الكامل" مع نظيرتها التركية من أجل استكمال التحقيقات.
ألمانيا تُطالب السعودية بالتعاون مع تركيا في التحقيقات حول مقتل خاشقجي
ألمانيا تطالب السعودية بالتعاون مع تركيا في استكمال التحقيقات حول مقتل خاشقجي  / AFP
23 نوفمبر 2018

طالبت ألمانيا، يوم الجمعة، المملكة العربية السعودية بالتعاون الكامل مع تركيا في استكمال التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبهار، إن الكثير من التساؤلات حول مقتلخاشقجي "لا تزال غير واضحة". وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، "نتمنى من السلطات السعودية التعاون بشكل وثيق مع نظيرتها التركية".

وحول فتح تحقيق في الأمم المتحدة أوضحت وزيرة الخارجية أن بلادها سوف تنتظر ،أولاً، "التقرير النهائي"للمدعي العام التركي حول نتائج التحقيق. وشددت على حرص ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المطالبة "بمحاسبة جميع المسؤولين عن جريمة القتل".

كانت ألمانيا قد أعلنت، الإثنين الماضي، فرض حظر سفر على 18سعودياً يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في21أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منع تصدير أسلحة إلى السعودية "بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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