سياسة
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النيابة العامة في أنقرة تتهم تنظيم غولن بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي
استكملت النيابة العامة في أنقرة، الجمعة، لائحة اتهام مكونة من 609 صفحات، وأرسلتها إلى محكمة الجزاء، متهمة فيها تنظيم غولن المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا بالوقوف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف في عام 2016.
النيابة العامة في أنقرة تتهم تنظيم غولن بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي
تعرض سفير روسيا لدى تركيا أندريه كارلوف عام 2016 لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمةً في معرض للصور أدى لمقتله / AFP Archive
23 نوفمبر 2018

اتهمت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تنظيم غولن المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا بالوقوف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف.

ووصفت النيابة العامة، الجريمة بالعمل الاستفزازي الذي يستهدف العلاقات بين تركيا وروسيا؛ وذلك في لائحة اتهام مكونة من 609 صفحات، استكملتها وأرسلتها إلى محكمة الجزاء في أنقرة، يوم الجمعة.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات أخرى بفترات مختلفة ضد 28 مشتبهاً به، بينهم زعيم التنظيم فتح الله غولن، ومن التهم " انتهاك النظام الدستوري"، و "الانتماء إلى تنظيم إرهابية"، و"ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب"، و"إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف والذعر والقلق".

وتعرض سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمةً في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لقتله.

ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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