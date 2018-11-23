اتهمت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تنظيم غولن المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا بالوقوف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف.

ووصفت النيابة العامة، الجريمة بالعمل الاستفزازي الذي يستهدف العلاقات بين تركيا وروسيا؛ وذلك في لائحة اتهام مكونة من 609 صفحات، استكملتها وأرسلتها إلى محكمة الجزاء في أنقرة، يوم الجمعة.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات أخرى بفترات مختلفة ضد 28 مشتبهاً به، بينهم زعيم التنظيم فتح الله غولن، ومن التهم " انتهاك النظام الدستوري"، و "الانتماء إلى تنظيم إرهابية"، و"ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب"، و"إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف والذعر والقلق".

وتعرض سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمةً في معرض للصور، تمّ تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة؛ ما أدى لقتله.

ولاقت عملية الاغتيال، إدانات واسعة من كل من أنقرة، وموسكو، ودول عربية وغربية.