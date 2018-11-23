سياسة
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السعودية ترفض تقارير حقوقية تحدثت عن تعذيب وتحرش جنسي بحق معتقلين
رفضت المملكة العربية السعودية التقارير الحقوقية التي تحدثت عن ممارسة السلطات في السعودية التعذيب والتحرش الجنسي بحق معتقلين على خلفية التعبير عن الرأي.
السعودية ترفض تقارير حقوقية تحدثت عن تعذيب وتحرش جنسي بحق معتقلين
العاصمة السعودية الرياض / Getty Images
23 نوفمبر 2018

رفضت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، تقارير عن التعذيب والتحرش الجنسي نشرتها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ووصفتها بأنها لا أساس لها.

وأفادت وزارة الإعلام السعودية في بيان لها "إن الحكومة السعودية ترفض مزاعم المنظمتين جملة وتفصيلاً، والمزاعم الغريبة التي وردت والاقتباسات عن إفادات مجهولة أو مصادر مُطلعة هي ببساطة خطأ".

وكانت المنظمتان اتهمتا حكومة المملكة، يوم الثلاثاء، بارتكابها انتهاكات تضمنت التعذيب والتحرش الجنسي بحق عدد من النشطاء بينهم ناشطات في مجال حقوق الإنسان معتقلات منذ مايو/أيار الماضي.

وفي إطار حملة على رجال الدين والمثقفين والنشطاء العام الماضي اعتقلت المملكة العديد من الناشطين، في مسعى يهدف إلى إسكات المعارضين المحتملين للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لمعارضين ومؤسسات حقوقية.

كما جاء تقرير المنظمتين في الوقت الذي تواجه فيه السعودية انتقادات دولية، على خلفية قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

مصدر:Reuters
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