أعلن رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق، الجمعة، مقتل 9 أشخاص على الأقل ونزوح آلاف آخرين جراء انهمار سيول غزيرة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن انهمار السيول في محافظة ذي قار جنوب البلاد أدى إلى انهيار أحد المنازل ووفاة اثنين من سكانه.

كما نشرت الوكالة لقطات من محافظة صلاح الدين يظهر فيها نزوح السكان عن طريق مراكب صغيرة بعدما غمرت المياه منازلهم، وقال رئيس البلدية إن عدد النازحين يقدر بحوالي 3 آلاف شخص. وطالب المسؤولين بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات إجلاء المواطنين قبل تفاقم الأزمة.