سياسة
1 دقيقة قراءة
وفاة 9 أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف جراء السيول في العراق
أدّى تشكَُل السيول العارمة إلى وفاة 9 أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف عن ديارهم في شمال العراق وجنوبها. ويطالب مسؤولون محلّيون الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين وتفادي تفاقم الأزمة.
وفاة 9 أشخاص على الأقل ونزوح الآلاف جراء السيول في العراق
سيول العراق | المصدر: وكالة الأنباء العراقية
23 نوفمبر 2018

أعلن رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق، الجمعة، مقتل 9 أشخاص على الأقل ونزوح آلاف آخرين جراء انهمار سيول غزيرة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن انهمار السيول في محافظة ذي قار جنوب البلاد أدى إلى انهيار أحد المنازل ووفاة اثنين من سكانه.

كما نشرت الوكالة لقطات من محافظة صلاح الدين يظهر فيها نزوح السكان عن طريق مراكب صغيرة بعدما غمرت المياه منازلهم، وقال رئيس البلدية إن عدد النازحين يقدر بحوالي 3 آلاف شخص. وطالب المسؤولين بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات إجلاء المواطنين قبل تفاقم الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us