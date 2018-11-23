ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح الجمعة، سوقاً ومهرجاناً شمال غربي باكستان إلى 35قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً.

وقاد انتحاري في أوراكزاي دراجة نارية، قبل أن يفجر نفسه، باتجاه حشد من الناس يشاركون في مهرجان وسوق، يجذبان السكان من مختلف الانتماءات الدينية.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية أنه تم نقل أكثر من 35 جريحاً إلى المستشفى، كما تم سحب جثث القتلى والضحايا من المكان.

وكثفت القوات الأمنية وجودها في المنطقة بحثاً عن الفاعلين، في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جماعة المسؤولية عن الحادث.