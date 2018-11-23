لمّحت الإمارات، الجمعة، إلى إمكانية إطلاق سراح أكاديمي بريطاني حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، بعد أن قدمت أسرته التماساً بالرأفة.

وقال السفير الإماراتي في بريطانيا‭ ‬‬‬سليمان حامد المزروعي ”عائلة السيد هيدجز تقدمت بطلب للرأفة به والحكومة تدرس الطلب“، وأضاف ”نظراً لقوة العلاقات نأمل في التوصل إلى تسوية ودية“.

وقالت دانييلا تيجادا زوجة المتهم لرويترز ”طلبنا الرأفة وننتظر لنرى ما سيحدث، ماثيو محبوس انفراديّاً في مكان غير معلوم منذ أكثر من خمسة شهور بدون اتهام أو محام وفي ظل تواصل محدود للغاية مع القنصلية“

وقالت ”لا يمكن المقارنة بين النظام القضائي في الإمارات وبريطانيا. كنت في قاعة المحكمة والجلسة استمرت أقل من خمس دقائق“.

ومن جهة أخرى، نشرت وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية بياناً، قالت فيه نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنه "خلافاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن ماثيو هيدجز تم التعامل معه بشكل عادل ووفقاً لدستور الإمارات العربية المتحدة".

وأصدرت محكمة إماراتية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها محبطة بشدة.