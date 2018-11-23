قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إنه ليس هناك سبب لعدم لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة العشرين المقرر إقامتها بالأرجنتين الأسبوع المقبل.

وأضاف تشاوش أوغلو أن أردوغان سوف يقرر الأمر، ولا يوجد عائق لعقد لقاء بينه وبين ولي العهد السعودي، في حال ورود طلب من الأخير يمكن عقد هذا اللقاء، مشيرا إلى أن التقدير عائد إلى أردوغان.

من جانب آخر، لفت الوزير التركي إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قضية خاشقجي تعني أنه سيغض الطرف أيّاً كان الأمر، جاء ذلك خلال مقابلة على قناة CNN ترك، وصف فيها رد فعل الاتحاد الأوروبي على قضية خاشقجي بالشكلي.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي أردوغان وولي العهد السعودي وزعماء آخرين إلى قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، في ظل غضب دولي إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومطالبات تركية بإجلاء الحقيقة كاملة.