أعلن هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أن بنيامين نتنياهو سيزور مملكة البحرين قريباً.

وقال مرزوق لهيئة البث الإسرائيلية، إن مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو.

وأضاف أن هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر، ولشرق أوسط آخر، وهي بداية البداية لعلاقات جديدة ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار مرزوق إلى أن إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي.

ولفت مرزوق إلى أن العديد من الوزراء والطلاب قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، وتُعَدّ الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاماً.