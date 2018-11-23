سياسة
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محمد بن سلمان في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي
بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتأتي جولته التي تشمل دولا عربية بعدما واجه شخصيا اتهامات بالمسؤولية عن جريمة خاشقجي.
محمد بن سلمان في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصحبة ولي عهد دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان / Reuters
23 نوفمبر 2018

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المملكة، الخميس، لزيارة عدد من الدول العربية، في أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، واس.

ووصل بن سلمان في مستهل جولته إلى أبو ظبي، حيث كان باستقباله ولي عهد دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بصحبة العديد من المسؤولين الإماراتيين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وتقرّرت هذه الجولة بناءً على توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية واس عن بيان للديوان الملكي.

وأوضح البيان الرسمي السعودي أن الجولة الخارجية تأتي انطلاقاً من حرص الملك على تعزيز علاقات المملكة إقليميّاً ودوليّاً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة.

ولم يسمِّ البيان السعودي الدول التي سيزورها ولي العهد، إلا أن مصادر تونسية أوضحت أن الرئاسة ستستقبل ولي العهد السعودي الذي سيصل تونس الثلاثاء.

تأتي جولة ولي العهد السعودي العربية قبيل ذهابه إلى قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، في ظل غضب دولي إزاء مقتل الصحفي خاشقجي، ومطالبات بمحاسبة المتورطين في الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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