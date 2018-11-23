أهم الأحداث:

ولي العهد السعودي في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي، والمحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تشريد 700 فلسطيني من منازلهم في القدس.

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محمد بن سلمان في جولة خارجية لأول مرة منذ مقتل خاشقجي

بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتأتي جولته التي تشمل دولاً عربية بعدما واجه شخصياً اتهامات بالمسؤولية عن جريمة خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

وصل بن سلمان في مستهل جولته إلى أبو ظبي، حيث كان باستقباله ولي عهد دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، بصحبة العديد من المسؤولين الإماراتيين. [وكالة أنباء الإمارات]

تأتي الجولة الخارجية بناءً على توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة. [وكالة الأنباء السعودية]

المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على تشريد 700 فلسطيني

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود. [

TRT عربي

/الآن

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قال فخري أبو دياب، الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان، إن الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية تدّعي بأن الأرض المقامة عليها هذه المنازل كانت مملوكة ليهود يمنيين قبل عام 1948. [

وكالة الأناضول

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أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي أن ما يخطط له في قلب القدس خطير جداً، واصفاً إياها بعمليات تزوير لوثائق قانونية ولحقائق تاريخية تؤكدها الوثائق العثمانية والبريطانية التي تؤكد الملكية الفلسطينية لهذه الأراضي والعقارات. [

وكالة الصحافة الفلسطينية صفا

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