قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاتهام وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في حادث قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف ترمب في كلمة للصحفيين خلال ظهوره في احتفال بعيد الشكر "ربما تجب محاسبة العالم، لأن العالم مكان شرير".

وكان ترمب وصف المملكة العربية السعودية بأنها حليف مهمّ ساعد على خفض أسعار النفط.

وفي بيان نشره البيت الأبيض حول العلاقات بين واشنطن والرياض، قال ترمب الثلاثاء الماضي، إن "الولايات المتحدة تنوي البقاء شريكاً قوياً للسعودية، بهدف ضمان مصالحها ومصالح إسرائيل وبقية شركاء واشنطن في المنطقة".

رغم أنه أشار في نفس البيان إلى احتمالية علم محمد بن سلمان بعملية قتل جمال خاشقجي، قائلاً "هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد على علم بهذه الحادثة المأساوية، ربما كان يعلم وربما لم يكُن يعلم".

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.