سياسة
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صحيفة "حرييت": CIA لديها تسجيل لولي العهد السعودي يأمر فيه بـ"إسكات" خاشقجي
كتب الصحفي عبد القادر سيلفي في عمود له في صحيفة "حرييت" التركية، حول تفاصيل جديدة عن وجود اتصال هاتفي لولي العهد السعودي، اعترضته الاستخبارات المركزية الأميركية، يأمر فيه بن سلمان بـ"إسكات" الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أقرب وقت ممكن.
صحيفة "حرييت": CIA لديها تسجيل لولي العهد السعودي يأمر فيه بـ"إسكات" خاشقجي
صورة لولي العهد محمد بن سلمان في منتدى مسك الدولي / AFP
22 نوفمبر 2018

أشارت صحيفة "حرييت" يوم الخميس، إلى امتلاك الاستخبارات المركزية الأميركية CIA تسجيلاً صوتياً يتضمن اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمر فيه بـ"إسكات" الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أقرب وقت ممكن.

وقال الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، في صحيفة "حرييت" التركية نقلاً عن مصادر غير محددة، إن رئيسة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل أشارت خلال رحلتها إلى أنقرة الشهر الماضي، إلى وجود اتصال هاتفي بين ولي العهد محمد بن سلمان وأخيه خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، يتحدثان فيه عن "الإزعاج" الذي يسببه انتقاد جمال خاشقجي للإدارة السعودية.

وأضاف سيلفي أن "تفاصيل هذا التسجيل الصوتي تتعارض مع ما أقرّته النيابة السعودية من عدم معرفة العائلة المالكة مُسَبقاً بعملية القتل".

وأكد الصحفي التركي أن فتح تحقيق دولي في القضية سيوفر مزيداً من الأدلة على وجود اتصال هاتفي يأمر فيه ولي العهد السعودي بإسكات خاشقجي في أقرب فرصة.

وشدد سيلفي على أن "الاستخبارات المركزية الأميركية CIA بحوزتها اتصالات هاتفية أكثر مما يعرف عنه الجمهور"، مشيراً إلى أن "فتح تحقيق دولي سيكشف أدلة يُدهَش لها الجميع".

وكان الصحفي التركي كتب يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مقالاً على صحيفة "حرييت" أكّد فيه أن التحقيقات التركية الأخيرة توصلت إلى أدلّة تُدِين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار سيلفي في مقاله إلى أن خاشقجي دُفع إلى إرسال رسالة نصية إلى ابنه، المحتجَز لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فرفض ذلك، مما أدّى إلى خنقه بحبل أو كيس بلاستيكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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