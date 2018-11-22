المواجهة التي جرت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء مباشرة أثناء الاحتفال بمولد النبي، شغلت الناس، وأثارت الكثير من التعليقات، كما أنها -كالمعتاد- أطلقت موجة من الهجوم على شيخ الأزهر من قِبل أنصار الرئيس، وخاصة الشخصيات المقرَّبة من الأجهزة الأمنية، مُحرِّضةً على عزله ومتهمةً إياه بالتقاعس عن تحقيق توجيهات الرئيس.

قضية تجديد الخطاب الديني إحدى ساحات المواجهة بين الرجلين، فقد درج السيسي على تحميل الأزهر والمؤسسة الدينية مسؤولية انتشار العنف والتطرف في البلاد، متهِماً المؤسسات الدينية بالجمود، وغياب جهدها في تجديد الفكر الديني، وهو ما عارضه مراراً شيخ الأزهر، مشيراً إلى أن التطرف والعنف له أسباب مختلفة، في إشارة إلى المسؤولية السياسية، وهو ما اعتُبر رفضاً منه لجعل الأزهر أو المؤسسة الدينية مشجباً أو "شماعة" لتعليق أخطاء سياسية عليها بدلاً من الاعتراف بمسؤولية القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية الخاطئة عن انتشار هذا التطرف.

الصِّدام الذي جرى مؤخراً، كان عنوانه الحديث عن السنة النبوية المشرَّفة، حيث دافع شيخ الأزهر عن مكانة السنة ودورها في التشريع، وحذَّر ممن يستخِفُّون بها أو يطالبون بإهمالها، وَعَدَّ هذا يمثل هدماً لثلاثة أرباع الدين، بالنظر إلى أن الكثير من الأحكام والعبادات التي ورد ذكرها في القرآن قامت السنة بتحديد صفاتها وأركانها وطرق أدائها، فما كان من السيسي، الذي كان حاضراً للاحتفال، إلا أن أجرى مداخلة، خارجةً عن خطابه المكتوب، رد فيها على شيخ الأزهر، فُهم منها أنه أدرك أن كلام "الشيخ" يمثل إسقاطاً على ما قاله الرئيس قبل ذلك، وقلَّل السيسي في كلمته المرتجلة من الحماسة في الدفاع عن السنة، وقال بأن الذين أنكروا السنة ليسوا بأكثر خطراً على الإسلام من الذين أساؤوا تفسيرها وتفسير التراث الإسلامي، في إسقاط مقابل على الشيخ الذي غمزه الرئيس مراراً بأنه لا يقوم بتنقية التراث ومواجهة التشدد بالقدر الكافي.

الصدام الجديد بين شيخ الأزهر والسيسي يأتي في سياق حالة جفاء متراكمة بين الاثنين، بدأت منذ أحداث الإطاحة بالرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي وما أعقبها من أعمال دموية أغضبت الشيخ، حتى إنه سافر إلى قريته في صعيد مصر واعتزل هناك عدة أسابيع احتجاجاً على ما حدث في مذبحة رابعة العدوية، وهو ما استفز مراجع أمنية وسياسية عديدة في مصر أضمرتها له، وحركت بعض رجالها في البرلمان من أجل طرح مشروعات قوانين تهدف إلى محاصرة شيخ الأزهر، بل عزْلِهِ أيضاً بقرار سياسي، وهي المحاولات التي أثارت ضجيجاً كبيراً في القاهرة على مدار عدة سنوات.

شيخ الأزهر، بحسه السياسي كقيادي سابق في الحزب الوطني الحاكم أيام مبارك، يُدرك أن خطاب "الرئيس" موجَّه إلى الخارج وليس إلى الداخل، لإعطاء رسالة خارجية بأنه يواجه التشدد الديني ويعمل على تحديث الخطاب الإسلامي لمنع العنف والإرهاب، فردَّ "الشيخ" على تلك المحاولات بجولات عالمية حظيت باهتمام دولي واسع دعا فيها إلى نشر التسامح والاعتدال والفكر الديني الوسطي بعيداً عن الغلو والتشدد، وحظي "الشيخ" باستقبال رفيع المستوى من رؤساء وملوك في أوربا وآسيا، مع عقده مؤتمرات عالمية في القاهرة شارك في بعضها بابا الفاتيكان وسط احتفال كبير بشيخ الأزهر، فضلاً عن حرص الإمارات -حليف السيسي الأهم- على متانة علاقتها بشيخ الأزهر، لاعتبارات تخص رغبتها في إيجاد موقع لها في الحضور المؤسسي الديني في العالم، وهو ما تفتقر إليه مؤسساتها المحلية.

كل ذلك تسبب في إرباك جهود أنصار السيسي في عزل شيخ الأزهر خشيةً من العواقب السياسية الإقليمية والدولية، فاضطروا إلى الإعلان عن سحب مشروعات القوانين المقدمة إلى البرلمان، وأعلن رئيس البرلمان -الموالي للرئيس- أن مشروع قانون الأزهر صفحة طويت، غير أن الجميع كان يعرف أنها لم تُطْوَ، وإنمامجرد استراحة حرب.

أرسل السيسي رسالة جديدة إلى الشيخ الطيب، عندما رفض التجديد لوكيل الأزهر وأهم مساعدي شيخ الأزهر الموثوقين لديه، الدكتور عباس شومان، وهو ما اعتبره الطيب ضربة موجهة إليه شخصيّاً، وفشلت كل جهوده للوساطة عند الرئيس من أجل إقرار مد خدمة شومان.

الشيخ أحمد الطيب هو آخر الشخصيات المهمة التي حضرت مشهد 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة، أهم ما فيها عزل الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، كل من حضروا هذا المشهد من المسؤولين أو رجال الدولة تم إقصاؤهم، غابوا الآن أو غُيِّبوا، رغباً أو رهباً، إلا شيخ الأزهر، هو الرأس الديني والسياسي أيضاً الوحيد الذي ما زال حاضراً وبقوة في المشهد المصري، والذي فشلت كل محاولات إبعاده أو طي صفحته.

حتى اليوم، يبدو أن "الشيخ" ربح كل المواجهات التي خاضها في مواجهة "الرئيس" وأنصاره، بما في ذلك الأجهزة التي لا تستريح لدوره وشخصيته، ولكن المواجهة ما تزال مفتوحة، وهناك تلويح بإعادة فتح ملف التعديلات التشريعية المتعلقة بالأزهر وشيخه، على الرغم من خطورة هذا الملف، والحذر الشديد الذي يتصرف به السيسي في هذه المساحة، لإدراكه خطورة عواقبها محليّاً وإقليمياًّ ودوليّاً.

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