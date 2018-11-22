سياسة
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الدنمارك توقف تصدير الأسلحة للسعودية على خلفية قتل خاشقجي
أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية عن إيقافها تصدير السلاح للسعودية، بعد أن كانت تُصدِّر الأجهزة المستخدمة في أعمال الرقابة والتجسس للرياض، وتقدَّر صفقات التصدير بأكثر من مليار يورو سنويّا.
الدنمارك توقف تصدير الأسلحة للسعودية على خلفية قتل خاشقجي
وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن / Reuters
22 نوفمبر 2018

أصدرت وزارة الخارجية الدنماركية قراراً بوقف صفقات السلاح مع السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في اليمن.

جاء ذلك ضمن بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني الخميس، أعلن فيه الوزير أندرس سامويلسن أنه "سيوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية"، بعد مباحثاته الأخيرة مع وزراء خارجية آخرين في الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن وزير الخارجية أندرس سامويلسن: "السعودية تلعب دوراً سلبياً، وأعتقد أنه قد حان الوقت لإرسال إشارة تمثل الجانب الأوروبي، وتوضح أن الأمر قد وصل إلى ذروته". في إشارة منه إلى الوضع المقلق في اليمن بالإضافة إلى قضية مقتل خاشقجي، معرباً عن أمله أن تحذو الدول الأوروبية حذو الدنمارك.

وأشار إلى موقف ألمانيا الفعلي بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، في الوقت الذي تبيع الولايات المتحدة السلاح للرياض بالمليارات.

وتُصدِّر الدنمارك الأجهزة المستخدمة في أعمال الرقابة والتجسس للسعودية بعد موافقة من وزارة الخارجية الدنماركية، وتقدَّر صفقات التصدير بأكثر من مليار يورو سنويّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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